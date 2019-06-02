Гендиректора завода в Дзержинске отстранили от работы накануне взрывов
Генеральный директор ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области был уволен 31 мая из-за постоянного нарушения норм безопасности на заводе.
Решение об уходе гендиректора было принято по итогам работы комиссии, которая расследовала ЧП на предприятии, случившееся в апреле 2019 года, рассказали в пресс-службе предприятия.
Стоит отметить, что тогда в результате взрыва на «Кристалле» оказался полностью разрушен цех по производству взрывчатых веществ.
Напомним, 1 июня на территории оборонного завода «Кристалл» прогремели взрывы. В городе создан оперативный штаб. Обстоятельства происшествия до сих пор выясняются.
По последним данным, за медпомощью после взрывов на заводе в Дзержинске обратились 79 человек.Общество
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