Гендиректора завода в Дзержинске отстранили от работы накануне взрывов

Генеральный директор ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области был уволен 31 мая из-за постоянного нарушения норм безопасности на заводе.

Решение об уходе гендиректора было принято по итогам работы комиссии, которая расследовала ЧП на предприятии, случившееся в апреле 2019 года, рассказали в пресс-службе предприятия.

Стоит отметить, что тогда в результате взрыва на «Кристалле» оказался полностью разрушен цех по производству взрывчатых веществ.

Напомним, 1 июня на территории оборонного завода «Кристалл» прогремели взрывы. В городе создан оперативный штаб. Обстоятельства происшествия до сих пор выясняются.

По последним данным, за медпомощью после взрывов на заводе в Дзержинске обратились 79 человек.