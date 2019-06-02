Хабиров прокомментировал трезвые Сабантуи в Башкирии

Врио главы Башкирии Радий Хабиров посетил Сабантуй в Бурзянском районе республики. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.

По его словам, во время мероприятия он опросил местных жителей касательно вопроса проведения трезвого Сабантуя в регионе.

«100% женщин горячо поддержали трезвые Сабантуи. 100% мужчин тоже, но сдержанно, и треть из них — почему-то отвели глаза», — отметил Хабиров.

Также руководитель региона похвалил жителей района за то, что «здесь чтут традиции», а также «живут дружной и трудовой деревенской жизнью».

Напомним, ранее Хабиров выступил с предложением вести запрет на продажу алкоголя на Сабантуях. «Не надо напиваться на Сабантуях. Это отвратительное зрелище», — подчеркнул он.