Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года из-за допингового скандала — СМИ

Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года из-за допингового скандала с участием прыгуна в высоту Данила Лысенко.

По информации The Sunday Times, чиновники Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) якобы были причастны к фальсификации медицинских документов, которые могли бы скрыть допинговые нарушения со стороны спортсмена.

Если обвинения будут доказаны, российских спортсменам запретят участвовать в Олимпиаде в Токио.

Напомним, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) завела дело на Данилу Лысенко из-за нарушений правил доступности (пропуск трех допинг-тестов в течение 12 месяцев) и летом 2018 года отстранила спортсмена до завершения расследования.

Позднее стало известно, что Лысенко предоставил документы, согласно которым он не смог пройти допинг-контроль по обстоятельствам, которые от него не зависели.