Число обратившихся к врачам после ЧП в Дзержинске выросло до 89
Число обратившихся в медицинские учреждения после взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске увеличилось до 89. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.
Среди пострадавших 44 сотрудника завода и 45 жителей прилегаюгающих территорий.
«28 человек были доставлены на «скорой», 61 человек обратились самостоятельно», — уточнили в правительстве Нижегородской области.
По словам губернатора области Глеба Никитина, в стационаре остаются 16 пострадавших. Один человек находится в тяжелом состоянии.
Напомним, что накануне в цехе по производству тротила на предприятии ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске произошло несколько взрывов и начался пожар. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Пострадавшие при ЧП, которые были госпитализированы, получат компенсации в размере 150 тысяч рублей.
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