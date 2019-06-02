Число обратившихся к врачам после ЧП в Дзержинске выросло до 89

Число обратившихся в медицинские учреждения после взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске увеличилось до 89. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.



Среди пострадавших 44 сотрудника завода и 45 жителей прилегаюгающих территорий.



«28 человек были доставлены на «скорой», 61 человек обратились самостоятельно», — уточнили в правительстве Нижегородской области.

По словам губернатора области Глеба Никитина, в стационаре остаются 16 пострадавших. Один человек находится в тяжелом состоянии.



Напомним, что накануне в цехе по производству тротила на предприятии ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске произошло несколько взрывов и начался пожар. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Пострадавшие при ЧП, которые были госпитализированы, получат компенсации в размере 150 тысяч рублей.

