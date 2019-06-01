В России вступают в силу правила тюнинга автомобилей

В России вступают в силу правила внесения изменений в конструкцию эксплуатируемых автомобилей и других видов колесного транспорта. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.



Правила подготовлены МВД России, которое руководствовалось требованиями технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», передает ТАСС.



Согласно новым правилам, перед установкой допоборудования водитель должен обратиться в спецлабораторию, чтобы получить заключение о возможности определенного изменения конструкции машины.

Далее со всеми документами водитель должен обратиться в ГИБДД для получения разрешения, после — к производителю работ, затем снова в лабораторию для проведения испытаний и получения протокола этих испытаний, и уже затем — в подразделение ГИБДД вместе с машиной для ее осмотра.



При этом россияне смогут обратиться в ГИБДД за получением разрешения на тюнинг автомобиля через интернет.



Напомним, что документ МВД о новых правилах тюнинга автомобилей был размещен на портале проектов нормативных правовых актов в середине мая.

