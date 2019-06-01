В России стартовал третий этап амнистии капитала

Сегодня, 1 июня, в России начался третий этап добровольного декларирования физлицами имущества, активов и счетов за рубежом (амнистии капитала). Он продлится до 1 марта 2020 года.

Ранее президент России Владимир Путин подписал пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов. Первый закон предусматривает установление добровольного декларирования физлицами активов и счетов в банках с сохранением всех гарантий при условии репатриации денежных средств декларантов и регистрации подконтрольных им иностранных компаний в специальных административных районах (офшорах) в Калининградской области и Приморском крае.

Следующий документ содержит поправки в Налоговый кодекс, которые освобождают от НДФЛ доходы в виде прибыли контролируемой иностранной компании, учитываемые при определении налоговой базы в 2019 году у налогоплательщика, контролирующего иностранную компанию. При этом он не должен признаваться налоговым резидентом РФ по итогам налогового периода 2018 года.

Согласно третьему закону, на участников третьего этапа амнистии капитала будут распространяться гарантии освобождения от уголовной ответственности за налоговые нарушения, совершенные до 1 января 2019 года.