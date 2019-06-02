Футбольный клуб «Уфа» сохранил место в РПЛ

В ответном мачте за право остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Томь» обыграла «Уфу».

Матч проходил на стадионе «Труд» в Томске в воскресенье, 2 июня. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Автором единственного гола стал нападающий «Томи» Алексей Гасилин.

Первый матч завершился победой «Уфы» со счетом 2:0. Таким образом команда из Башкирии сохранила место в дивизионе.

Напомним, ранее «Крылья Советов» победили «Нижний Новгород» в первом стыковом матче за право играть в РПЛ.