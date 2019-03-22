Итоги дня: нападение в Нижнекамске, победа Загитовой и сохранение ключевой ставки на фоне инфляции

Сегодня в Татарстане преступник напал с ножом на полицейского. По предварительным данным, 19-летний юноша был доставлен в отделение полиции Нижнекамска для проведения следственных действий. Однако каким-то образом у него оказался кухонный нож, которым он и ранил 33-летнего Динара Саматова. В итоге нападавшего застрелил другой сотрудник МВД. Сам полицейский скончался в больнице от полученных ран.

Алина Загитова выиграла чемпионат мира по фигурному катанию в Сайтаме. Она оторвалась от Элизабет Турсынбаевой, представлявшей Казахстан и завоевавшей серебряную медаль, на 13 баллов. Российские фигуристки взяли и две бронзовые награды.

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. При этом регулятор снизил прогноз годовой инфляции на конец 2019 года с 5,0—5,5 до 4,7—5,2%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила возможность выхода на нейтральную ключевую ставку, но в следующем году. Она добавила, что при снижении инфляции до 4% могут опуститься и ставки по ипотеке (до 8%).

К проверкам тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) подключилась Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Они пройдут в том числе в Кировской области. Ранее генпрокурор поручил проверить информацию о двойном взимании платы за вывоз мусора. В то же время Татарстан стал лидером по сбору «мусорных» платежей. Однако КФУ через суд добивается пересмотра тарифа.



ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «АСКО-Жизнь», которая являлась крупнейшим страховщиком жизни в Татарстане. Регулятор объяснил отзыв тем, что компания не осуществляла предусмотренную ею деятельность на протяжении финансового года.

Татарстанское предприятие «Аммоний» могут купить «Уралхим» или «ЕвроХим». Акционеры завода удобрений привлекли для поиска покупателя «Газпромбанк». Пока изучаются разные варианты поддержки убыточного предприятия.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить законопроект об отмене уголовного наказания за валютные нарушения.



Врио главы Башкортостана Радий Хабиров назвал республику опорным регионом России. По его убеждению, Башкирия охраняла границы и развивала экономику страны с момента присоединения к России.

Удмуртская авиакомпания «Ижавиа» показала по итогам 2018 года убыток в 326 млн рублей. При этом за год объем перевозок вырос на 7%, до 423 тысяч пассажиров. В этом году компанию ждет разделение. Из нее планируют создать авиаперевозчика и оператора аэропорта Ижевска.