Авиакомпания «Ижавиа» показала по итогам 2018 года убыток свыше 300 млн рублей

Авиакомпания «Ижавиа» показала по итогам 2018 года убыток до налогообложения в размере 326 млн рублей, убыток от продаж составил 411 млн рублей. Об этом на расширенном заседании коллегии Миндортранса Удмуртии доложил замдиректора авиакомпании Григорий Бредов.

Убытки он объяснил ростом расходов на выполнение рейсов, в том числе авиатопливо, а также снижением покупательной способности пассажиров.

При этом в 2018 году авиакомпания перевезла 423 тысячи пассажиров, что на 7% больше, чем в предыдущем году. Пассажиропоток ижевского аэропорта, который также находится под управлением «Ижавиа», увеличился на 12% — до 352 тысяч человек.

В 2019 году запланированы мероприятия по разделению «Ижавиа» на авиакомпанию и аэропорт. Новое юрлицо АО «Аэропорт Ижевск» зарегистрируют в апреле, отметил Бредов.

Напомним, ранее гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников сказал в интервью «Реальному времени», что разделение необходимо для получения федеральных средств на реконструкцию аэропортового комплекса и взлетно-посадочной полосы. 100% акций «Ижавиа» находятся в собственности Удмуртской Республики.