«Он был открытый, добрый, искренний»: в Нижнекамске оплакивают погибшего полицейского

Убитого при исполнении служебных обязанностей Динара Саматова похоронят в субботу утром

Сегодня утром перед зданием УВД Нижнекамска на старшего участкового, майора полиции Динара Саматова напал неизвестный молодой человек с кухонным ножом. 33-летний полицейский получил тяжелые ножевые ранения в шею и скончался в приемном покое Нижнекамской центральной районной больницы. Коллега убитого застрелил нападавшего. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на сотрудника полиции. Подробнее — в материале «Реального времени».

Версия о побеге под вопросом

15 августа Динару Саматову должно было исполниться 34 года. Он был женат, детей нет. В органах внутренних дел Саматов начал работать 26 октября 2007 года. В последнее время проходил службу в должности старшего участкового уполномоченного полиции отдела УУП и ПДН УМВД России по Нижнекамскому району, сообщают в МВД по РТ. Он неоднократно поощрялся руководством за выполнение особо сложных и важных задач.

Как пояснил замначальника отдела информации и общественных связей МВД по РТ Максим Костромин, неизвестный мужчина напал на участкового уполномоченного полиции Динара Саматова сегодня, примерно в 9.45, около здания городского УВД и нанес ему несколько ударов ножом. Ставший свидетелем происшествия коллега пострадавшего дважды выстрелил из табельного оружия в злоумышленника, в результате тот скончался.

Саматова пытались реанимировать, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. По словам Костромина, на месте происшествия находится заместитель начальника полиции по оперативной работе МВД по РТ Павел Серов, работает следственно-оперативная группа.

Личность нападавшего и все обстоятельства произошедшего пока устанавливаются, уточнил Костромин.

По словам нашего источника в МВД, Саматов просто стоял на улице, когда к нему сзади подошел злоумышленник. Наносить удары ножом в шею полицейского он начал сразу. В отделе потасовку увидели через камеры видеонаблюдения и выбежали на место происшествия, табельное оружие применили из-за угрозы жизни.

Перед зданием УВД Нижнекамска на Динара Саматова напал неизвестный молодой человек с кухонным ножом. Фото vasha-gazeta.ru



По данным источников «Реального времени», нападавшего вели на следственные мероприятия. Непонятным образом у арестованного оказался кухонный нож, которым он и ранил сотрудника полиции. Ранее два источника «Реального времени» сообщали, что нападавшему удалось сбежать из изолятора временного содержания с ножом, но официально подтвердить или опровергнуть версию о побеге силовики отказались.

Видео нападения на полицейского распространилось по Сети. Судя по нему, перед выстрелами непосредственно в нападавшего коллега Саматова не сделал обязательные выстрелы в воздух. В МВД этот момент пока комментировать не готовы.

После случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Власти Нижнекамска усилили меры безопасности на улицах города после происшествия, сообщили ТАСС в администрации города.

По данным ряда СМИ, нападавшим был 19-летний Рустам Кодиров. Он учился на механика на третьем курсе Нижнекамского политехнического колледжа, но не очень успешно: имел задолженности и редко ходил на занятия, из-за чего переживал и посещал психолога. Жил с мамой и бабушкой, перед случившимся он поговорил с родными и вышел из дома в 9 утра.

«У него было много друзей»

Родственники Динара Саматова потрясены случившимся:

— Мне мама позвонила и сообщила, что такая ситуация произошла. Это было для меня потрясением, потому что мы хоть вместе и не выросли, но в детстве часто проводили время с моим братом, — рассказал родственник Саматова — Марсель Гараев. — Я сам живу в Челнах, мы часто приезжали к ним в Нижнекамск, и они к нам. Он был человек открытый, добрый, искренний, никогда не врал. Он всегда интересовался событиями моей жизни, был добрым человеком. У него было очень много друзей.

Знавшие Саматова горожане также тепло о нем отзываются:

— Этот парень — братишка жены моего двоюродного племянника. Я его знаю мало, но он был очень справедливый и честный человек в нашей нелегкой жизни. Была в шоке от услышанного. Здоровый, красивый, жизнерадостный человек. Вырос в порядочной семье, — сказала жительница Нижнекамска Лилия Афанасьева.

Как выяснило «Реальное время», отец Саматова узнал о случившемся в больнице — у него были проблемы со здоровьем. Матери пострадавшего после посещения морга стало плохо.

На личной странице во «ВКонтакте» Саматова — множество фотографий с женой. На стене — репосты из тематических групп, посвященных кино. Примерно в 15.20 аккаунт полицейского в соцсети уже был закрыт.

Личный состав Управления МВД России по Нижнекамскому району выражает соболезнования родным и близким Динара Саматова. Прощание с ним состоится 23 марта возле здания УМВД. Начало панихиды — в 8.00. После гражданской панихиды в Центральной соборной мечети будет прочитана заупокойная молитва. Похоронят Саматова в деревне Туба Нижнекамского района.

Ранее «Реальное время» рассказывало еще об одном побеге из Нижнекамского горсуда. На записи было видно, что осужденного 20-летнего Олега Клещевникова вели к машине без наручников, он резко дернулся и убежал от конвоиров. Полицейским удалось его найти после ночи поисков в 10 км от места побега в садовом товариществе. Накануне суд признал Клещевникова виновным в убийстве и приговорил к 9 годам колонии строгого режима.

