КФУ через суд потребовал особого тарифа на вывоз мусора от структур «Ростеха»

Казанский федеральный университет (КФУ) подал в Арбитражный суд Татарстана иск к УК «ПЖКХ» («дочка» «РТ-Инвест Финанс», входящей в структуру «Ростеха»). Вуз требует особого тарифа на вывоз мусора от оператора по обращению с ТКО.

«Как нам известно, вуз рассчитывает заключить договор на фиксированную сумму, предполагая, что сумма договора не должна превышать определенного уровня, который КФУ спрогнозировал на 2019 год», — цитирует «Татар-информ» ответ представителя ПЖКХ.

Оператор считает, что постановления татарстанского кабмина предусматривают нормативы накопления мусора.

ПЖКХ обслуживает запад Татарстана, в том числе и Казань. Для компании установлен годовой объем вывоза мусора в 6,6 млн кубометров.

Ранее «Реальное время» писало, что АСВ добилось признания недействительными трех сделок КФУ. Вуз должен вернуть в конкурсную массу 30,8 млн рублей.

