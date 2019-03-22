ФАС начала проверку тарифов на вывоз мусора в Кировской области и еще трех регионах России
Федеральная антимонопольная служба начала проверку тарифов на обращение с коммунальным мусором в Кировской области, а также в Карачаево-Черкесии, Свердловской и Сахалинской областях.
По итогам проверки в случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования, пишет ТАСС.
Ранее прокуратура Удмуртии сообщила о проведении проверки того, как начисляется плата за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Результаты в прокуратуре рассчитывают представить уже в апреле.
Напомним, что 13 марта генпрокурор России Юрий Чайка поручил проверить информацию о взимании двойной платы за вывоз мусора. В случае нарушений власти обещают провести перерасчет.ОбществоИнфраструктура Кировская область
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