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ФАС начала проверку тарифов на вывоз мусора в Кировской области и еще трех регионах России

11:58, 22.03.2019 3
ФАС начала проверку тарифов на вывоз мусора в Кировской области и еще трех регионах России
Фото: Максим Платонов

Федеральная антимонопольная служба начала проверку тарифов на обращение с коммунальным мусором в Кировской области, а также в Карачаево-Черкесии, Свердловской и Сахалинской областях.

По итогам проверки в случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования, пишет ТАСС.

Ранее прокуратура Удмуртии сообщила о проведении проверки того, как начисляется плата за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Результаты в прокуратуре рассчитывают представить уже в апреле.

Напомним, что 13 марта генпрокурор России Юрий Чайка поручил проверить информацию о взимании двойной платы за вывоз мусора. В случае нарушений власти обещают провести перерасчет.

ОбществоИнфраструктура Кировская область
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 22 марта
    А Татарстан чего обделили с проверкой?
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    Анонимно 22 марта
    Видимо кто-то "зуб дал", что в Татарстане "ваще" по себестоимости мусор вывозят.
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  • Анонимно 22 марта
    ФАС понимает в технологии вывоза снега и воды вместе с мусором? Есть норма "сухости" груза и тонно-килиметра - или физику инспекторы не учили? Все начинается с технологии - там все запутано специально...
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