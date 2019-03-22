ФАС начала проверку тарифов на вывоз мусора в Кировской области и еще трех регионах России

Фото: Максим Платонов

Федеральная антимонопольная служба начала проверку тарифов на обращение с коммунальным мусором в Кировской области, а также в Карачаево-Черкесии, Свердловской и Сахалинской областях.

По итогам проверки в случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования, пишет ТАСС.

Ранее прокуратура Удмуртии сообщила о проведении проверки того, как начисляется плата за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Результаты в прокуратуре рассчитывают представить уже в апреле.

Напомним, что 13 марта генпрокурор России Юрий Чайка поручил проверить информацию о взимании двойной платы за вывоз мусора. В случае нарушений власти обещают провести перерасчет.