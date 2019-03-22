Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%

На своем очередном заседании 22 марта Совет директоров Центробанка, как и прогнозировали «Реальному времени» российские эксперты, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.

В информации, размещенной на официальном портале ЦБ РФ, указано, что в феврале — марте 2019 года инфляция складывается несколько ниже ожиданий Центробанка. Несмотря на то, что инфляционные ожидания населения и предприятий заметно снизились, они сохраняются на повышенном уровне. Вклад повышения НДС в годовые темпы роста потребительских цен в большой мере реализовался. В тоже время отложенные эффекты могут проявляться в ближайшие месяцы. Учитывая это, ЦБ РФ снизил прогноз годовой инфляции на конец 2019 года с 5,0—5,5 до 4,7—5,2%. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом динамики инфляции и экономики относительно прогноза. Центробанк допускает переход к снижению ключевой ставки в 2019 году.

В 2018 году значение ключевой ставки с аналогичного уровня опускалось в феврале до 7,5%, в марте — до 7,25%, после чего в сентябре она была увеличена до 7,5%, в декабре уже вернулась к прежним 7,75%. На своем февральском заседании Совет директоров ЦБ решил ее не менять, так как годовая инфляция в январе соответствовала нижней границе ожиданий Банка России, а инфляционные ожидания населения и предприятий несколько выросли. «Вклад повышения НДС в годовые темпы роста потребительских цен в январе был умеренным. В полной мере влияние НДС на инфляцию можно будет оценить не ранее апреля текущего года. Также сохраняется неопределенность относительно дальнейшего развития внешних условий и динамики цен на отдельные продовольственные товары. Баланс рисков по-прежнему смещен в сторону проинфляционных, особенно на краткосрочном горизонте», — отмечалось тогда в пресс-релизе ЦБ.

Напомним, ранее «Реальное время» публиковало прогнозы экспертов относительно нынешнего решения Совета директоров регулятора. Все опрошенные экономисты сошлись во мнении, что пока нет оснований для изменения ставки, таким образом спрогнозировав ее сохранение на уровне 7,75%.