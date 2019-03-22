Глава ЦБ назвала условие снижения ставок по ипотеке до 8% и ниже

В ходе пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что при достижении инфляции до уровня 4%, при снижении риск-премии можно ожидать снижения ипотечных ставок до 8% годовых и ниже.

«Задача Центрального банка — создать макроэкономические условия для того, чтобы это было возможно. Поэтому наша деятельность, наша монетарная политика, которая направлена то, чтобы вернуть инфляцию к четырем процентам, — она работает на ту цель, чтобы ставки по ипотеке снижались. Действительно, с повышением инфляции произошло некоторое повышение ипотечных ставок. По нашим оценкам, с лета прошлого года они выросли примерно на 50 базисных пунктов. В принципе, это не так много. Но и наши действия по ограничению инфляции, на наш взгляд, должны привести к тому, что ипотечные ставки как минимум стабилизируются и в дальнейшем могут снижаться», — отметила Набиуллина.

Достижения инфляции на уровне 4% регулятор ожидает в первой половине 2020 года.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов обсудить с банковским сообществом вопрос снижения ставки по ипотечным кредитам до 8%.

Напомним, в феврале этого года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Банком России принять меры по снижению процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам до 8% годовых и ниже. Доклад должен быть представлен не позднее 15 января 2020 года, а затем — раз в полгода, следует из перечня поручений по реализации послания президента Федеральному собранию.