Убыточный татарстанский завод «Аммоний» могут приобрести «Уралхим» или «ЕвроХим» — СМИ

Акционеры татарстанского завода удобрений «Аммоний» привлекли «Газпромбанк» для поиска покупателя на актив.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, на завод претендуют «Уралхим» и «ЕвроХим». Им предлагались разные варианты — как покупка всего завода, так и вхождение в капитал в качестве стратегического инвестора.

Отмечается, что процесс отбора потенциальных инвесторов пока не завершен.

Ранее сообщалось, что Indorama Corporation совместно с РФПИ может приобрести долю больше контрольного пакета акций в убыточном заводе «Аммоний» в Татарстане. Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова подтвердила сделку «Аммония» с Indorama Corporation.