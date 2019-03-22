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Убыточный татарстанский завод «Аммоний» могут приобрести «Уралхим» или «ЕвроХим» — СМИ

10:39, 22.03.2019
Убыточный татарстанский завод «Аммоний» могут приобрести «Уралхим» или «ЕвроХим» — СМИ
Фото: realnoevremya.ru

Акционеры татарстанского завода удобрений «Аммоний» привлекли «Газпромбанк» для поиска покупателя на актив.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, на завод претендуют «Уралхим» и «ЕвроХим». Им предлагались разные варианты — как покупка всего завода, так и вхождение в капитал в качестве стратегического инвестора.

Отмечается, что процесс отбора потенциальных инвесторов пока не завершен.

Ранее сообщалось, что Indorama Corporation совместно с РФПИ может приобрести долю больше контрольного пакета акций в убыточном заводе «Аммоний» в Татарстане. Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова подтвердила сделку «Аммония» с Indorama Corporation.

Промышленность Татарстан
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