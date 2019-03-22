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Происшествия

Источник: в Нижнекамске беглый преступник убил полицейского и был застрелен — видео

10:48, 22.03.2019 4
Источник: в Нижнекамске беглый преступник убил полицейского и был застрелен — видео
Фото: Реальное время

Сегодня утром у здания УВД Нижнекамска один из полицейских получил тяжелые ножевые ранения и скончался в приемном покое Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы. Его коллега открыл огонь и застрелил нападавшего, сообщают источники «Реального времени».

Перед этим преступник с ножом совершил побег из изолятора, передают два источника «Реального времени». В Сети разошлось видео стрельбы.

В МВД Татарстана информацию пока не комментируют.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 22 марта
    жесть какая
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  • Анонимно 22 марта
    Соболезную родным и близким работника полиции..страшно .......
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  • Анонимно 22 марта
    Почему он хотел сбежать? Может его там пытали эти сотрудники, тут надо разбираться, это не спроста, возможно сотрудник сам всё спровоцировал? Другие же подследственные не прыгают с ножем! Сам виноват ,надо быть чутким и внимательным к людям.
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    Анонимно 22 марта
    "Сам виноват ,надо быть чутким и внимательным к людям." у тебя с головой всё в порядке???!!!
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