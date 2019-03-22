Источник: в Нижнекамске беглый преступник убил полицейского и был застрелен — видео

Фото: Реальное время

Сегодня утром у здания УВД Нижнекамска один из полицейских получил тяжелые ножевые ранения и скончался в приемном покое Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы. Его коллега открыл огонь и застрелил нападавшего, сообщают источники «Реального времени».

Перед этим преступник с ножом совершил побег из изолятора, передают два источника «Реального времени». В Сети разошлось видео стрельбы.

В МВД Татарстана информацию пока не комментируют.