Набиуллина: ЦБ может выйти на нейтральную ключевую ставку в 2020 году

Центробанк может выйти на нейтральную ключевую ставку в 2020 году. Однако глава регулятора Эльвира Набиуллина не готова дать окончательный ответ, поскольку ставка будет зависеть «от развития ситуации».

«Что касается возврата к нейтральной ставке в 2020 году, да, мы считаем это возможным — возврат нейтральной ставки. Напомню, что в нашей оценке он… составляет 6—7%», — сказала председатель ЦБ на пресс-конференции.

Набиуллина подчеркнула, что сегодня совет директоров ЦБ не рассматривал других вариантов, кроме сохранения ключевой ставки.

Напомним, что глава регулятора также назвала условия снижения ипотечных ставок. По ее словам, для этого инфляция должна опуститься до уровня 4%. В этом случае ставки по ипотеке могут упасть до 8% годовых и ниже.