Радий Хабиров назвал Башкортостан опорным регионом для России

Врио главы Башкортостана Радий Хабиров в интервью телеканалу «Россия» рассказал, что республика всегда была опорным регионом для России.

— С момента добровольного вхождения Башкирии в состав российского государства жители нашего края, нашей республики были, действительно, опорным регионом для Российской Федерации. Мы защищали свободу страны. Мы укрепляли ее экономическую мощь, — заявил Хабиров.

Напомним, ранее сообщалось, что Курултай Башкирии планирует принять поправки в Кодекс о выборах, которые будут действовать уже на выборах главы региона в сентябре 2019 года. Проект поправок будет рассмотрен депутатами в первом чтении на заседании 28 марта. Время работы избирательных участков в день голосования предлагается увеличить на час. Для этого участки планируется открыть в семь утра. В Центризбиркоме Башкирии рассказали, что открыть участки для голосования раньше просили сотрудники некоторых предприятий, а также дачники.