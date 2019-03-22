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Радий Хабиров назвал Башкортостан опорным регионом для России

13:56, 22.03.2019 4
Радий Хабиров назвал Башкортостан опорным регионом для России
Фото: glavarb.ru

Врио главы Башкортостана Радий Хабиров в интервью телеканалу «Россия» рассказал, что республика всегда была опорным регионом для России.

— С момента добровольного вхождения Башкирии в состав российского государства жители нашего края, нашей республики были, действительно, опорным регионом для Российской Федерации. Мы защищали свободу страны. Мы укрепляли ее экономическую мощь, — заявил Хабиров.

Напомним, ранее сообщалось, что Курултай Башкирии планирует принять поправки в Кодекс о выборах, которые будут действовать уже на выборах главы региона в сентябре 2019 года. Проект поправок будет рассмотрен депутатами в первом чтении на заседании 28 марта. Время работы избирательных участков в день голосования предлагается увеличить на час. Для этого участки планируется открыть в семь утра. В Центризбиркоме Башкирии рассказали, что открыть участки для голосования раньше просили сотрудники некоторых предприятий, а также дачники.

ОбществоВласть Башкортостан
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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 22 марта
    Вот это круто! Вот это локомотив экономики России, скорее только регионом попутался. Бывает, молодой (не по возрасту) врио однако.
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  • Анонимно 22 марта
    пустая фраза, кинутая хабировым
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  • Анонимно 22 марта
    Хабиров Радий -- молодец! Политик, лидер и борец!
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  • Анонимно 23 марта
    Вообще то всегда Урал считался основным краем страны! Что то поменялось? Мы что то упустили?
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