Один из крупнейших страховщиков жизни в Татарстане «АСКО-Жизнь» лишился лицензии
Банк России приказом от 21 марта 2019 отозвал у страховой компании «АСКО-Жизнь» лицензию на осуществление добровольного страхования жизни. Информация размещена на официальном портале ЦБ РФ.
Лицензия отозвана в связи с тем, что компания не осуществляла предусмотренную ею деятельность на протяжении финансового года. На официальном портале «АСКО-Жизнь» указано, что компания образована в июле 2006 года, специализируется на страховании жизни. Компания входит в число 20 крупнейших страховщиков России, которые специализируются на страховании жизни, а также в топ-5 крупнейших страховщиков жизни в Татарстане.
Напомним, ранее сообщалось, что после проверки ЦБ, предписания ограничить операции и незадолго до назначения временной администрации «Промсвязьбанк» решил заняться страхованием и купил компанию «АСКО-Жизнь» из Набережных Челнов.ЭкономикаОбщество Татарстан
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