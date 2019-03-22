Один из крупнейших страховщиков жизни в Татарстане «АСКО-Жизнь» лишился лицензии

Банк России приказом от 21 марта 2019 отозвал у страховой компании «АСКО-Жизнь» лицензию на осуществление добровольного страхования жизни. Информация размещена на официальном портале ЦБ РФ.

Лицензия отозвана в связи с тем, что компания не осуществляла предусмотренную ею деятельность на протяжении финансового года. На официальном портале «АСКО-Жизнь» указано, что компания образована в июле 2006 года, специализируется на страховании жизни. Компания входит в число 20 крупнейших страховщиков России, которые специализируются на страховании жизни, а также в топ-5 крупнейших страховщиков жизни в Татарстане.

Напомним, ранее сообщалось, что после проверки ЦБ, предписания ограничить операции и незадолго до назначения временной администрации «Промсвязьбанк» решил заняться страхованием и купил компанию «АСКО-Жизнь» из Набережных Челнов.