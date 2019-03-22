«Золотая медаль — тяжелая»: «татарская принцесса» впервые стала чемпионкой мира

Российская фигуристка с головокружительным успехом выступила на соревнованиях в Японии, мир впервые увидел четверной сальхов

Невероятный чемпионат мира в Сайтаме вышел на финишную прямую. Россия уверенно лидирует, завоевав золотую, серебряную и две бронзовые медали, и две награды принесли в пятницу воспитанницы группы Этери Тутберидзе. Впервые взявшая золото ЧМ, Алина Загитова благодарила за поддержку, призналась, как тяжело далась ей эта награда, и подчеркнула, что расслабляться рано — впереди еще показательные выступления. Подробнее — в материале «Реального времени».

Посрамленные скептики — бедные японцы

Это просто праздник какой-то! Чемпионат, ожидавшийся со страхом, близким к панике, оказался триумфальным для России и блистательным для тренерской группы Этери Тутберидзе. Никаких претензий к судейству, хотя в предстартовых пересудах болельщики «по умолчанию» предрекали симпатии к хозяйкам льда. В одном издании и вовсе прогнозировали японкам все три призовых места, отправив Турсынбаеву на четвертое, Загитову — на пятое, а Медведеву — на восьмое. С восьмым местом хоть как-то угадали, поскольку на нем финишировала Софья Самодурова. Остается переживать за таких прогнозистов: всегда ли они попадают ключом в замочную скважину?

Самодурова первой из россиянок вышла на лед и откатала свою программу привычно чисто. Только вот ее имеющийся контент не позволяет рассчитывать на борьбу за пьедестал почета на «мире», тут надо кататься не только чисто.

Падений по сравнению с короткой программой было в разы больше, что и понятно: произвольная в два раза длиннее и гораздо насыщеннее прыжковыми элементами. Увы, не избежали ошибок хозяйки льда. Упала Сатоко Мияхара, ошиблась на каскаде Каори Сакамото, Рика Кихира не смогла чисто выполнить тройной аксель, что стало для нее катастрофой. Потому, что вышедшая после нее Евгения Медведева сделала все, плюс у нее был небольшой задел по короткой программе. В итоге этот задел сократился до минимальной 31 сотой балла, и это еще один минус в адрес пессимистов. Если бы судьи хотели «нахимичить», то нашли бы возможность «приподзакрыть глаза» на какой-то из элементов Евгении. Которая не знала итоговой оценки, но была довольна своим катанием настолько, что потрясала кулаком в воздухе после проката.

Евгения Медведева сделала все, плюс у нее был небольшой задел по короткой программе



Загитовой волноваться вообще не пришлось. У судей не было претензий к ее «Кармен», а итоговый отрыв от серебряного призера достиг почти 13 баллов. Победа нокаутом! Впрочем, после выступления «татарская принцесса» призналась, что награда далась нелегко:

— Золотая медаль — тяжелая, и так же тяжело давалась. Хочу сказать большое спасибо всей моей команде за то, что они меня терпели. У нас получилось показать хороший результат. До последнего себя держала в тонусе, чтобы все сделать на максимуме, — сообщила в эфире Первого канала Алина Загитова.

Браво, Казахстан!

В уголке «кисс-энд-край» вместе с Загитовой сидел только один Даниил Глейхенгауз, поскольку Этери Тутберидзе и Сергей Дудаков настраивали к выходу на лед Элизабет Турсынбаеву. Слова были найдены самые важные, поскольку Турсынбаева в самом начале программы исполнила первый четверной в истории чемпионатов мира среди женщин. Юниорки из группы Тутберидзе прыгают четверные, но среди женщин Элизабет стала первой, и сальхов в четыре оборота стал ее главным козырем, позволившим опередить и Медведеву, и Кихиру. Подарок себе, подарок стране, бывший президент которой Нурсултан Назарбаев поощряет спорт в целом и фигурное катание в частности. Иначе как объяснить медали с Олимпиады и чемпионатов мира Турсынбаевой и Дениса Тена в стране, где во времена СССР фигурного катания практически не было.

А нам остается порадоваться за победу Алины Загитовой. Как рассказывал ее отец Ильназ Загитов в интервью вашему корреспонденту, Алина первые свои шаги делала в Татарстане. «В 2002 году я перебрался в Лениногорск, — вспоминал нынешний тренер казанского ХК «Барс». — Алина появилась на свет в мае, а вскоре я получил приглашение играть за лениногорский «Нефтяник». В начале хоккейного сезона, когда мы с женой Лейсан переезжали в Лениногорск, Алине было уже четыре месяца. За местный «Нефтяник» я поиграл четыре года, после чего перешел в другой «Нефтяник» — из Альметьевска. И там Алина сделала свои первые шаги уже в фигурном катании. Я купил ей конёчки, и она, держась за стульчик, делала первые шаги по льду альметьевского дворца спорта «Юбилейный». Там приложили руку к ее началу спортивного пути (с Алиной занималась единственный на тот момент альметьевский тренер Дамира Пичугина, — прим. ред.), потом в Ижевске мы продолжили тренировки у Натальи Антипиной».

Сейчас вместе с Алиной живет бабушка. Поскольку мои родители стараются в семье общаться на татарском, то Алина понимает родной язык, хотя сама и не разговаривает.

Нам остается порадоваться за победу Алины Загитовой



Почему в сборной страны нет главного тренера?

Возвращаясь к предстартовым ожиданиям от чемпионата мира, вспомним главную тему обсуждений: кто более достоин места в сборной: Евгения Медведева или Елизавета Туктамышева? Понятно, что тема была провокационной, как только начался сам ЧМ, она просто забылась. Так часто бывает. Три года назад самой обсуждаемой темой перед Олимпиадой в Рио был пресловутый вирус Зика, из-за которого некоторая часть звезд отказалась стартовать в Бразилии. После окончания Олимпиады никто даже не упомянул об этом вирусе, поскольку никто от него не пострадал.

Вот и сейчас бронзовая медаль Медведевой сразу заставила забыть о Туктамышевой, оставшейся за бортом. Не принимая ту или иную сторону, заметим, что манипуляции с составом — это не чисто российская «забава». Американцы в этом плане могут послужить для нас негативным примером. Так, перед Олимпиадой 2014 года на командные соревнования была заявлена Эшли Вагнер, ставшая четвертой на национальном чемпионате, а занявшая второе место Полина Эдмундс пропустила командный старт. В итоге Вагнер стала бронзовым призером Олимпиады. Через четыре года ситуация повторилась, и теперь вместо Винсента Чжоу (второе место на чемпионате США) на командник был заявлен Джейсон Браун, ставший на чемпионате Америки четвертым. И снова стал бронзовым призером Олимпиады, поскольку в командных соревнованиях американцы не могут подняться выше и опуститься ниже.

В России решить вопрос с комплектованием сборной можно было элементарно. В нашем фигурном катании нет главного тренера сборной, должность которого есть во всех остальных видах спорта. В итоге состав сборной на международные соревнования формируется по итогам заседания тренерского совета или исполкома федерации, средний возраст членов которого приближается к возрасту видных деятелей советского политбюро. Получается, что вся страна может ломать копья вокруг замены Максима Ковтуна на Евгения Плющенко перед ОИ-2014 или замены Елизаветы на Евгению перед ЧМ-2019 (что было оправдано дальнейшими результатами), а спросить не с кого. Понятно, что нынешнее положение очень удобно, поскольку главного тренера можно наказать или уволить за неверное решение, а кого и как накажешь из федерации, которая является общественной организацией, и любое вмешательство в ее дела будет пресекаться? В итоге принимаемые решения, влияющие на судьбы фигуристов и вызывающие всенародные обсуждения, напоминают вердикт коллективной безответственности.

Назарова и Никитин идут 19-ми по итогам ритм-танца. Фото 2day.kh.ua



Жовто-блакитная ганьба

В преддверии выборов президента Украины бросается в глаза катастрофическая ситуация с фигурным катанием этой страны. При «тоталитарном» СССР там было воспитано пять олимпийских чемпионов: Виктор Петренко выиграл это звание в составе сборной СНГ, Оксана Баюл стала первой олимпийской чемпионкой Украины, затем побеждали Татьяна Навка и Татьяна Волосожар (обе Россия) и Алена Савченко (Германия). Количество призеров Олимпиад, чемпионатов мира и Европы также вызывает уважение.

Сейчас же в Сайтаме выступали только два представителя Незалежной. Юниор Иван Шмуратко предсказуемо занял место в «подвале» среди одиночников, став 29-м. По юниорам в этом сезоне он выступил чуть лучше, будучи 28-м. А лидером был танцевальный дуэт Александра Назарова — Максим Никитин, которые «здобули» последнее пока золото украинского фигурного катания, став чемпионами Универсиады-2017. Наверняка были бы в фаворитах и в Красноярске, только вот спортивное руководство само себя высекло, не делегировав своих спортсменов в Россию.

Тем временем Назарова и Никитин идут 19-ми по итогам ритм-танца, а их бывший соотечественник Максим Сподырев, который сейчас катается с польской партнершей, занимает 11-ю позицию. За Польшу же выступает одиночник Игорь Резниченко, Алексей Быченко защищает цвета сборной Израиля, в Канаде готовится пара Жюстин Брассер и Марк Бардеи. Жюстин — дочь олимпийского призера Изабель Брассер, Бардеи — бывший парник из Украины. И если действующая политическая власть собирается идти на выборы, козыряя достигнутым «безвизом», церковным Томасом и зашкаливающим уровнем ненависти к России, то оппозиция смело может рассказать об удручающем положении в украинском спорте в целом, поскольку состояние фигурного катания на общем фоне еще не такое безнадежное.

Третья строчка Александры Степановой и Ивана Букина — это шок для соревнований, где очень многое решает бэкграунд

Остановись, мгновенье, ты прекрасно!

К вещам, на которые можно смотреть бесконечно — горящий огонь, текущую воду, рискуют присоединиться итоги ритм-танца. Второе место Виктории Синициной и Никиты Кацалапова и третья строчка Александры Степановой и Ивана Букина — это шок для соревнований, где очень многое решает бэкграунд. Судьи, одним глазом наблюдающие за твизлами, другим посматривают на табель о рангах, и согласно ей места для наших дуэтов планировалось отыскать где-то в районе шестого-восьмого. Но тем, видимо, запомнится Сайтама-2019, что россияне прекрасно откатали короткие программы, за исключением мужской части команды. Хотя обольщаться не стоит, поскольку разрывы минимальные, между Степановой — Букиным и американцами Мэдисон Хаббел — Захари Донахью всего-то 0,01 балла. Профессионалы льды не могут объяснить такую разницу, поскольку нет таких элементов, которые стоили бы 0,01. Как и 0,39 балла, которые отделили Медведеву и Кихира.

Лидируют по итогам ритм-танца фавориты сезона Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, которые, кстати, пять лет назад дебютировали на международной арене, став только 13-ми по итогам Сайтамы-2014. Забавно, но тогда же Юлия Турккила из Финляндии выступала в одиночном катании, а сейчас вышла на лед в танцах. Редчайший случай для одиночного катания. Помнится, такой опыт был у величайшей фигуристки XX века Джейн Торвилл, но она была таким многоборцем от ФК, что попробовала себя везде, включая и парное катание. Сейчас Турккила с Маттиасом Верслуйсом 18-е, и мы поздравляем их с попаданием в произвольный танец.

Лидируют по итогам ритм-танца фавориты сезона Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон



В Канаде и США наблюдается падение интереса к фигурному катанию

Выступление канадских танцоров заставляет в очередной раз поднять тему тамошнего кризиса в фигурном катании. Предварительные пятое, восьмое и десятое места в дисциплине, в которой Канада была многолетним лидером, можно комментировать только криком «SOS!». При этом десятыми идут Лоуренс Фурнье-Бодри и Николай Серенсен, ранее выступавшие за Данию, откуда родом партнер, и это, мягко говоря, неожиданное решение. МОК не разрешил танцорам стартовать на Олимпиаде-2018, поскольку у Фурнье-Бодри не было датского гражданства, но смогут ли они теперь решить вопрос с канадским гражданством для Серенсена? И зачем нужны эти «новые канадцы» для сборной, которая ранее была фаворитом в танцах на льду?

В качестве пищи для размышлений стоит отметить, что и в США, и в Канаде отмечается спад интереса к занятиям фигурным катанием среди местных жителей. Не секрет, что ФК — это выбор родителей, в самостоятельном возрасте дети в фигурное катание уже не пойдут, будет элементарно поздно. Так вот, судя по фамилиям участников взрослых, а теперь уже и юниорских чемпионатов Канады и США, местное фигурное катание — это преимущественно азиаты: китайцы, корейцы, японцы, осевшие за океаном, и представители бывшего СССР.

Кстати, подводя промежуточные итоги сезона в танцах, следует отметить, что в этом году международную карьеру начала еще одна фигуристка, которая ранее занималась в казанской ДЮСШ. Виктория Азроян, дочь известного тренера Вазгена Азрояна, стала кататься в танцах с Сергеем Менжевицким, а сейчас дебютировала на юниорском чемпионате мира с партнером Александром Сиростаном в составе сборной Армении. Заняли 20-е место, пробившись на прокат произвольной программы, что для дебютантов несомненный успех. Юная пара имеет все шансы на то, чтобы заменить на международной арене канадцев Тину Гарабедян и Симона Пру-Сенекала, ранее представлявших Армению.