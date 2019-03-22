Медведев поручил отменить уголовное наказание за валютные нарушения

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить законопроект об отмене уголовного наказания за валютные нарушения.

Документ должны подготовить Минюст, Минфин и РЭЦ. В случае его принятия будет отменена ст. 193 УК РФ, пишет «Интерфакс».

Ранее СМИ сообщили, что представители бизнес-ассоциаций направили письмо премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой отменить уголовную ответственность за валютные нарушения.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата (ТПП), «Деловая Россия» и «Опора России» считают, что в настоящее время валютный контроль слишком суров, а наказания за невыполнение его правил чрезмерно «жестки». В качестве примера приводится ответственность за нерепатриацию валютной выручки в особо крупном размере — до 5 лет колонии.