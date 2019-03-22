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Татарстан стал лидером в России по сбору платежей за вывоз мусора

13:13, 22.03.2019 1
Татарстан стал лидером в России по сбору платежей за вывоз мусора
Фото: Максим Платонов

Татарстан стал лидером среди регионов России по сбору платежей за вывоз мусора. Собираемость платежей составила 98,7%.

Из регионов ПФО к лидерам по этому показателю близка Мордовия, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные Министерства природы России.

Также ведомство подготовило список регионов, хорошо справляющихся с «мусорной» реформой в России. В них тарифы на вывоз мусора могут снизиться на треть. В список в том числе попали Кировская, Нижегородская, Оренбургская и Пензенская области, а также Пермский край.

Ранее Башкирия и Татарстан попали в рейтинг самых замусоренных регионов России. Из регионов ПФО в топ-10 также вошли Нижегородская и Самарская области.

ОбществоИнфраструктура Кировская областьТатарстан
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  • Анонимно 22 марта
    Деньги собирать у нас умеют.
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