Татарстан стал лидером в России по сбору платежей за вывоз мусора

Фото: Максим Платонов

Татарстан стал лидером среди регионов России по сбору платежей за вывоз мусора. Собираемость платежей составила 98,7%.



Из регионов ПФО к лидерам по этому показателю близка Мордовия, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные Министерства природы России.

Также ведомство подготовило список регионов, хорошо справляющихся с «мусорной» реформой в России. В них тарифы на вывоз мусора могут снизиться на треть. В список в том числе попали Кировская, Нижегородская, Оренбургская и Пензенская области, а также Пермский край.

Ранее Башкирия и Татарстан попали в рейтинг самых замусоренных регионов России. Из регионов ПФО в топ-10 также вошли Нижегородская и Самарская области.

