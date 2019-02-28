Главное к утру: полноценный запуск СБП, Идельбаев возглавил Центр развития туризма Башкирии и выделение 200 млн рублей от УГМК Сибаю

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей к утру четверга, 28 февраля.

Центробанк полноценно запустил Систему быстрых платежей (СБП) в России для всех клиентов банков-участников проекта. Система должна позволить клиентам совершать платежи по номеру мобильного телефона независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя.

Колумнист «Реального времени» и бывший чиновник правительства первого президента РБ Артур Идельбаев возглавил Центр развития туризма Башкирии. Ведомство входит в структуру Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму.

Холдинг «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) не планирует выплачивать компенсации за вред здоровью жителям Сибая. Гендиректор холдинга Андрей Козицын подчеркнул, что такие выплаты компания будет делать только по решению суда. В то же время врио главы Башкирии Радий Хабиров рассказал, что компания дополнительно выделит городу 200 млн рублей.

Жюри международной выставки Mobile World Congress—2019 в Барселоне назвали лучший смартфон 2018 года. Им стал Huawei Mate 20 Pro. Среди претендентов были Google Pixel 3, Samsung Galaxy Note 9, iPhone XS Max и OnePlus 6T.

Украина окончательно отказалась от участия в конкурсе «Евровидение-2019», который пройдет в Израиле. После того как руководство Национального телерадиовещания выставило требования победившей в отборе певице Maruv, представлять страну отказались уже четыре кандидата на участие.