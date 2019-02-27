Новости технологий

10:31 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

На Mobile World Congress-2019 назвали лучший смартфон 2018 года

19:59, 27.02.2019
На Mobile World Congress-2019 назвали лучший смартфон 2018 года
Фото: flickr.com

Жюри международной выставки Mobile World Congress-2019 в Барселоне назвали лучший смартфон 2018 года. Им стал Huawei Mate 20 Pro, сообщается на сайте мероприятия.

На звание лучшего также претендовали Google Pixel 3, Samsung Galaxy Note 9, iPhone XS Max и OnePlus 6T.

Ранее эксперты Business Insider назвали 20 лучших моделей смартфонов, вышедших за последнее время.

Первое место в списке занял OnePlus 6T. Второе место занимает iPhone XR. Тройку замыкают Google Pixel 3 и Pixel 3 XL. Huawei Mate 20 Pro занял 11-е место.

Технологии
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров