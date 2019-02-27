На Mobile World Congress-2019 назвали лучший смартфон 2018 года
Жюри международной выставки Mobile World Congress-2019 в Барселоне назвали лучший смартфон 2018 года. Им стал Huawei Mate 20 Pro, сообщается на сайте мероприятия.
На звание лучшего также претендовали Google Pixel 3, Samsung Galaxy Note 9, iPhone XS Max и OnePlus 6T.
Ранее эксперты Business Insider назвали 20 лучших моделей смартфонов, вышедших за последнее время.
Первое место в списке занял OnePlus 6T. Второе место занимает iPhone XR. Тройку замыкают Google Pixel 3 и Pixel 3 XL. Huawei Mate 20 Pro занял 11-е место.Технологии
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