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Бывший член команды Рахимова возглавил Центр развития туризма

21:17, 27.02.2019
Бывший член команды Рахимова возглавил Центр развития туризма
Фото: vk.com

Колумнист «Реального времени» и бывший чиновник правительства первого президента РБ Артур Идельбаев возглавил Центр развития туризма Башкирии. Ведомство входит в структуру Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму.

«Эта структура не новая, она уже была зарегистрирована. Решено ее возродить, усилить и расширить, доведя до тех параметров, которые изначально планировались», — приводит «Башинформ» слова Идельбаева.

Напомним, что Идельбаев входил в команду Муртазы Рахимова как заместитель министра печати РБ. После ухода с госслужбы он занялся предпринимательством.

Последний вышедший на нашем сайте текст Идельбаева был посвящен проблемам в туристической сфере Башкирии.

Башкортостан
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