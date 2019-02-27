Бывший член команды Рахимова возглавил Центр развития туризма

Колумнист «Реального времени» и бывший чиновник правительства первого президента РБ Артур Идельбаев возглавил Центр развития туризма Башкирии. Ведомство входит в структуру Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму.

«Эта структура не новая, она уже была зарегистрирована. Решено ее возродить, усилить и расширить, доведя до тех параметров, которые изначально планировались», — приводит «Башинформ» слова Идельбаева.

Напомним, что Идельбаев входил в команду Муртазы Рахимова как заместитель министра печати РБ. После ухода с госслужбы он занялся предпринимательством.

Последний вышедший на нашем сайте текст Идельбаева был посвящен проблемам в туристической сфере Башкирии.