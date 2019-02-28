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ЦБ полностью запустил Систему быстрых платежей

03:27, 28.02.2019
ЦБ полностью запустил Систему быстрых платежей
Фото: cbr.ru

Центробанк запустил Систему быстрых платежей (СБП) для всех клиентов банков-участников проекта.

О дате полноценного запуска сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина, передает ТАСС.

Система должна позволить клиентам совершать платежи по номеру мобильного телефона независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя.

Проект уже был запущен в тестовом режиме еще 28 января. На этом этапе к нему подключились 11 банков. Среди них «Ак Барс» Банк, ВТБ, «Газпромбанк», «Альфа-Банк», «Промсвязьбанк», «Райффайзенбанк», «Тинькофф банк», «Киви банк», «СКБ-банк», «Росбанк», «Совкомбанк» и РНКО «Платежный центр».

Следующим этапом развития СБП должно стать введение оплаты через QR-коды.

ЭкономикаБанки
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