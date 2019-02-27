УГМК не планирует выплачивать компенсации сибайцам, но выделит городу 200 млн рублей

Холдинг «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) не планирует выплачивать компенсации за вред здоровью жителям Сибая. Гендиректор холдинга Андрей Козицын подчеркнул, что такие выплаты компания будет делать только по решению суда.

В то же время врио главы Башкирии Радий Хабиров рассказал, что компания дополнительно выделит городу 200 млн рублей. Администрация Сибая должна решить куда направить эти деньги после обсуждения с горожанами, передает пресс-служба главы РБ.

Кроме того, Хабиров сообщил, что сибайский карьер и его структуру, Учалинский ГОК, закрывать не будут. По крайней мере пока для этого нет никаких показаний.

«Если на основании научных данных, показаний проектных институтов, республиканских структур, Росприроднадзора станет понятно, что для ликвидации последствий надо остановить работу шахты, она будет остановлена, невзирая ни на какие экономические соображения», — заявил руководитель республики.

На встрече с сибайцами Козицын также рассказал, что на сегодня вода в шахте поднялась до отметки 44 метра. Ежедневно в карьер заливается 10 тысяч куб. м воды. Для полного затопления очагов горения потребуется 385 тысяч куб. м воды. Проект подтопления предполагает, что работы завершатся до 26 марта.

Напомним, что жители Сибая стали подавать иски о подорванном здоровье из-за смога с диоксидом серы, накрывшего город с декабря 2018 года. Они жалуются на признаки отравления, однако по официальным данным ситуация не угрожает горожанам.