Украина отказалась участвовать в «Евровидении-2019»

Украина окончательно отказалась от участия в конкурсе «Евровидение-2019», который пройдет в Израиле, передает ТАСС.

После того как руководство Национального телерадиовещания выставило требования победившей в отборе певице Maruv, представлять страну отказались уже четыре кандидата на участие.

Напомним, что Maruv (Анна Корсун) оказалась победительницей отборочного конкурса на «Евровидение». Однако она отказалась от участия. После этого ехать на конкурс отказались также Freedom-Jazz Girls Band, Kazka и Brunettes Shoot Blondes.