Итоги дня: повышение цен на топливо, слухи об отставке двух губернаторов, поручение Минниханова банкам

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 29 ноября.

Независимые АЗС и ФАС добились изменения формулировки в условиях соглашения правительства с нефтяниками о заморозке цен на топливо. Теперь независимые игроки смогут повышать цены на топливо максимум на 4% по сравнению с ценами на заправках крупных нефтяных компаний.

СМИ сообщили, что губернаторы Ульяновской и Белгородской областей Сергей Морозов и Евгений Савченко в ближайшее время могут уйти в отставку. Претендентом на место Морозова «Коммерсант» называет главу Федерального медико-биологического агентства Владимира Уйбу.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поручил банкам быть «гораздо лояльнее» к самозанятым при выдаче кредитов. При этом информации по заявкам самозанятых, готовых участвовать в налоговом эксперименте, у властей региона пока нет.

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин станет сопредседателем центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ). СМИ сообщают, что количество сопредседателей может быть увеличено с трех до пяти. Другими претендентами на места в руководстве ОНФ являются директор сочинского образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева и директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Жители села Прости в Нижнекамском районе Татарстана продолжают жаловаться на горящую свалку, пожар на которой возник более месяца назад. Некоторые из них начали болеть. Для рекультивации свалки требуется 100 млн рублей.