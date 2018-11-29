Сергей Когогин станет сопредседателем Общероссийского народного фронта — СМИ

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин станет сопредседателем центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Кроме того, на такую же должность претендует директор сочинского образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, рассказали собеседники «Дождя», близкие к руководству штаба.

Сопредседателей и центральный штаб ОНФ изберут сегодня на съезде ОНФ в Москве. Ожидается, что на мероприятии выступит президент России Владимир Путин.

На данный момент у движения ОНФ де-факто остался лишь один сопредседатель — вице-спикер ГД Ольга Тимофеева. Ранее Александра Бречалова избрали главой Удмуртии, а режиссер Станислав Говорухин скончался в июне.



По сведениям «Комммерсанта», количество сопредседателей может быть увеличено с трех до пяти. При этом вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева сохранит свой пост. Еще одним кандидатом в сопредседатели называют директора НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.