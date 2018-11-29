Независимые АЗС могут поднять цены на топливо на 4%

Независимые владельцы АЗС и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) добились изменения формулировки в условиях соглашения правительства с нефтяниками о заморозке цен на топливо.

Независимые игроки смогут повышать цены на топливо максимум на 4% по сравнению с розничными ценами на заправках крупных нефтяных компаний, передает РБК со ссылкой на президента Российского топливного союза (объединяет владельцев независимых АЗС) Евгения Аркушу.

До этого независимые АЗС были главными пострадавшими из-за подписания соглашения. Они закупали топливо в опте по биржевым ценам, которые до начала ноября росли, и при ограничении розничных цен АЗС автоматически становились убыточными.

Однако в ФАС уточнили, что не ожидают роста цен на заправках в связи с этим уточнением.

Ранее в Независимом топливном союзе заявили, что независимым АЗС в России необходима наценка на бензин не менее 3 рублей на литр, иначе они будут работать себе в убыток и рискуют закрыться.