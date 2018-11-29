Минниханов поручил банкам быть лояльнее к самозанятым при выдаче кредитов

Предизент Республики Татарстан Рустам Минниханов поручил банкам быть «гораздо лояльнее» к самозанятым при выдаче кредитов. Об этом сообщила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

По ее словам, президент Татарстана поставил задачу собрать представителей банков, чтобы обсудить с ними механизм взаимодействия с самозанятыми. Когда состоится встреча, пока неизвестно.

При этом Галимова отметила, что сейчас информации по заявкам самозанятых, готовых участвовать в налоговом эксперименте, у них нет, передает корреспондент «Реального времени».

Напомним, что 27 ноября президент России Владимир Путин подписал пакет законов о проведении в Татарстане, Москве, Московской и Калужской областях налогового эксперимента для самозанятых.

С 1 января 2019 года будет введен налог в размере 4% от дохода, полученного при реализации товаров физическим лицам, и 6% — в отношении доходов, полученных от реализации индивидуальным предпринимателям.