СМИ: в отставку могут уйти губернаторы Ульяновской и Белгородской областей

В ближайшее время в отставку могут уйти несколько глав регионов. Среди них — губернаторы Ульяновской и Белгородской областей Сергей Морозов и Евгений Савченко.

Первый руководит регионом 14 лет, второй — 24 года, а срок полномочий заканчивается в 2021 и 2022 году соответственно. О возможном уходе Морозова разговоры ведутся в течение нескольких месяцев, однако ситуация остается прежней из-за поддержки губернатора в федеральном центре.

Смену губернатора в регионе ждут «в ближайшие несколько месяцев» и глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба является одним из наиболее вероятных кандидатов на этот пост, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

В Белгородской области активно обсуждается возможность ухода правящего регионом с 1993 года губернатора Евгения Савченко «уже в декабре». В сентябре 2017 года, после уверенного избрания (62,3%) на очередной срок, Савченко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что выходит на «пятилетний финиш», то есть на свой последний срок.

Ранее сообщалось, что в начале 2019 года возможна отставка глав еще пяти регионов России, в которых должны пройти выборы. Среди кандидатов — Марина Ковтун (Мурманская область), Андрей Бочаров (Волгоградская область), Юрий Берг (Оренбургская область), Александр Бердников (Республика Алтай) и Сергей Аксенов (Крым).