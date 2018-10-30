Итоги дня: ИГИЛ в Татарстане, рост цен на бензин и Минниханов в ОАЭ

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 30 октября.

Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией выявили в Татарстане ячейку запрещенной в России террористической организации ИГ. Всего задержаны 18 человек — семь членов группы и 11 человек, попавших под ее влияние. ФСБ также опубликовала видеозапись задержания.

Тем временем президент Татарстана Рустам Минниханов приехал в ОАЭ для участия в Глобальном исламском экономическом саммите в Дубае. Там президент РТ был удостоен специальной награды за развитие исламской экономики и провел ряд деловых встреч. Кроме того, Минниханов покатался в Дубае на доске для серфинга.

Новый рост цен на топливо зафиксировала Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Цены на дизельное топливо в октябре выросли примерно на 1%, на бензин — примерно на 0,25%.

Резонансным сегодня стало решение Конституционного суда Ингушетии о признании неконституционным республиканского закона, утвердившего соглашение о границе с Чечней. Ранее соглашение подписали главы регионов Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров, а после утвердил парламент Ингушетии.



В Мурманске затонул плавучий док ПД-50 при выходе из него авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». В результате ЧП пострадали четыре человека, один числится без вести пропавшим. По данному факту возбуждено уголовное дело. Авианосец в результате аварии получил повреждения. В итоге Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может подать иск к «Роснефти», которая является основным акционером судоремонтного завода.