ОСК может подать иск к «Роснефти» из-за ЧП с «Адмиралом Кузнецовым»

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может подать иск к «Роснефти» на сумму ущерба, который нанесен авианесущему крейсеру «Адмирал Кузнецов» на плавучем доке ПД-50.



«Минобороны не принимает затраты на страхование, соответственно, ремонт корабля застрахован не был, поэтому нам придется на те работы, которые нам нужны, выставлять соответствующие иски по вине тех, кто не смог закончить доковую операцию штатно», — цитирует ТАСС главу ОСК Алексея Рахманова.

Отмечается, что иск будет подан на сумму, которая касается тех повреждений, которые были нанесены в результате падения этого крана и нештатного схода из дока.

Ранее сообщалось, что плавдок ПД-50 82-го судоремонтного завода в Мурманске затонул при выходе из него «Адмирала Кузнецова». Плавучий док принадлежит судоремонтному заводу, основным акционером которого является «Роснефть».

По факту затопления плавучего дока ПД-50 в Мурманске, который повредил «Адмирал Кузнецов», возбуждено уголовное дело.

