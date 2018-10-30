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Минниханов выложил видео серфинга в Дубае

17:11, 30.10.2018
Минниханов выложил видео серфинга в Дубае
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов покатался на доске для серфинга в Дубае (ОАЭ). Соответствующее видео президент РТ выложил в социальных сетях.

Речь идет о доске для серфинга с мотором. Судя по кадрам, съемка ведется с яхты.

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Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 30 Окт 2018 в 5:59 PDT


Напомним, Минниханов приехал в ОАЭ для участия в Глобальном исламском экономическом саммите в Дубае (ОАЭ). Там президент РТ был удостоен специальной награды за развитие исламской экономики.

В рамках визита глава республики планирует провести на полях форума ряд деловых встреч.

ОбществоВласть Татарстан
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