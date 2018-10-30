Минниханов выложил видео серфинга в Дубае
Президент Татарстана Рустам Минниханов покатался на доске для серфинга в Дубае (ОАЭ). Соответствующее видео президент РТ выложил в социальных сетях.
Речь идет о доске для серфинга с мотором. Судя по кадрам, съемка ведется с яхты.
Напомним, Минниханов приехал в ОАЭ для участия в Глобальном исламском экономическом саммите в Дубае (ОАЭ). Там президент РТ был удостоен специальной награды за развитие исламской экономики.
В рамках визита глава республики планирует провести на полях форума ряд деловых встреч.ОбществоВласть Татарстан
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