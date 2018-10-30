КС в Ингушетии признал незаконным договор о границе с Чечней

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Конституционный суд Ингушетии признал неконституционным республиканский закон, утвердивший соглашение о границе с Чечней.



«Установить, что Соглашение об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой от 26 сентября 2018 года без его утверждения на референдуме Республики Ингушетия не порождает правовых последствий для органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан в Республике Ингушетия», — говорится в сообщении суда.

Напомним, парламент Ингушетии утвердил соглашение об установлении границы с Чечней, подписанное главами регионов Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым. На фоне принятого решения в Магасе в Ингушетии прошли митинги против изменения территориальных границ.

