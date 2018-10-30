ФАС зафиксировала возобновление роста цен на бензин

Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Анатолий Голомолзин заявил, что цены на топливо в октябре восстановили рост, особенно по дизельному топливу.

«По ситуации на рынке судят не по заявлениям [компаний], а по динамике цен. В октябре восстановился определенный рост цен. В большей степени он касался дизельного топлива — примерно на 1% выросли цены, в меньшей степени по бензину — примерно на 0,25%. Поэтому мы судим не по словам, а по ситуации на рынке», — цитирует ТАСС Голомолзина.

По его словам, по дизелю ситуация с ресурсной обеспеченностью благоприятная, но цены растут из-за внешней конъюнктуры.

«Это связано с акцизами [на топливо], с курсом рубля. Это существенно повышает зависимость цен на внутреннем рынке от цен на мировом», — пояснил замглавы ФАС.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев пригрозил ввести заградительные пошлины на нефть и нефтепродукты для урегулирования ситуации с ценами на топливо.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак назвал заградительные пошлины на нефть и нефтепродукты крайней мерой.