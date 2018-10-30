Появилось видео задержания членов ИГ в Татарстане

ФСБ России предоставила видеозапись задержания в Татарстане членов ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Лидером джихадистского общества являлся житель Набережных Челнов, который уже был судим за пропаганду ИГ.

Напомним, сегодня сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией выявили в Татарстане ячейку ИГ. Всего задержаны 18 человек — семь членов группы и 11 человек, попавших под ее влияние.

Члены группы намеревались совершить ряд резонансных акций на территории РФ и присоединиться к боевикам в Сирии.