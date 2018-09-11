Итоги дня: «отбивная» из Навального, сбой в работе почты «Яндекса» и смертельное ДТП в Казани

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за вторник, 10 сентября.

Директор Росгвардии сегодня записал видеообращение, в котором вызвал Алексея Навального на дуэль и пообещал сделать из него «хорошую, сочную отбивную». Кроме того он признал наличие в Росгвардии «коррупционных недостатков». Так Золотов ответил на расследование Фонда борьбы с коррупцией о том, что с 2018 года Росгвардия по распоряжению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева начала закупать продукты у мясокомбината «Дружба народов», чьи владельцы близки к премьеру, а стоимость закупок выросла в несколько раз.

В работе почты «Яндекса» произошел масштабный сбой. Пользователи из Татарстана, СФО, ЦФО, Северного Кавказа и других регионов России начали сообщать о проблемах со входом на сайт с 10.00. Неполадки в работе «Яндекс.Почты» были устранены примерно к 14.00, сейчас сервис работает в обычном режиме.

Сегодня в Казани около 14.00 на нерегулируемом пешеходном переходе по проспекту Ибрагимова (рядом с домом 32б) водитель автомобиля Mitsubishi наехал на женщину и 10-летнюю девочку. От полученных травм последняя умерла на месте, чуть позднее скончалась ее мать. Позже в Сети появилось видео этого ДТП.

Следственный комитет РФ по РТ возбудил уголовное дело по статье «Убийство» из-за смерти челнинского журналиста Егора Орлова. Его тело было обнаружено в реке Атарка Елабужского района. По предварительной версии, накануне исчезновения мужчина встретился с другом, после встречи с которым перестал выходить на связь. Со слов приятеля, они употребляли наркотические средства. Спустя некоторое время мужчина сел в свою машину Kia Rio и уехал в неизвестном направлении.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил информацию о создании еще одного еврокубкового турнира в клубном футболе. Его старт намечен на сезон 2021/2022 годов. При этом ни формат турнира, ни состав участников еще не определены.