Вторая жертва смертельного ДТП на переходе в Казани: скончалась и мать сбитой девочки

Фото: МВД по РТ

Только что в УВД Казани поступила информация о второй жертве смертельного ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе. 36-летняя мать погибшей на месте аварии 10-летней девочки скончалась по дороге в горбольницу №7, сообщили «Реальному времени» в Минздраве Татарстана.

Напомним, смертельное происшествие зафиксировали сегодня около 14.00 на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Ибрагимова (рядом с домом 32б).

По предварительным данным МВД Татарстана, 69-летний пенсионер за рулем автомобиля Mitsubishi совершил наезд на женщину и 10-летнюю девочку. От полученных травм девочка скончалась на месте.