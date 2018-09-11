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Вторая жертва смертельного ДТП на переходе в Казани: скончалась и мать сбитой девочки

16:29, 11.09.2018
Вторая жертва смертельного ДТП на переходе в Казани: скончалась и мать сбитой девочки
Фото: МВД по РТ

Только что в УВД Казани поступила информация о второй жертве смертельного ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе. 36-летняя мать погибшей на месте аварии 10-летней девочки скончалась по дороге в горбольницу №7, сообщили «Реальному времени» в Минздраве Татарстана.

Напомним, смертельное происшествие зафиксировали сегодня около 14.00 на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Ибрагимова (рядом с домом 32б).

По предварительным данным МВД Татарстана, 69-летний пенсионер за рулем автомобиля Mitsubishi совершил наезд на женщину и 10-летнюю девочку. От полученных травм девочка скончалась на месте.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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