В Казани на пешеходном переходе насмерть сбили 10-летнюю девочку

Фото: МВД по РТ

Сегодня в Казани около 14.00 на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Ибрагимова (рядом с домом 32б) водитель автомобиля «Митсубиши» совершил наезд на женщину и 10-летнюю девочку. От полученных травм девочка скончалась на месте.

В настоящее время на месте работают сотрудники ДПС, устанавливая причины аварии.

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-центре МВД Татарстана, предполагаемый виновник смертельного наезда задержан.

Сегодня же в городе Чусовом Пермского края ВАЗ-2107 сбил на пешеходном переходе шесть человек.