Умер актер из фильмов «Кавказская пленница» и «Кин-дза-дза!»

Николаю Гаро было 88 лет

Актер и продюсер Николай Гаро умер 14 марта в возрасте 88 лет. О его смерти сообщили в Музее Эльдара Рязанова. Зрителям он запомнился благодаря ролям в фильмах «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и «Кин-дза-дза!». В первом артист сыграл шофера авторефрижератора, а во втором — Господина ПЖ, правителя планеты Плюк.

— Коллектив Музея Эльдара Рязанова выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Михайловича! — говорится в сообщении.

В 1978 году Николай Гаро окончил экономический факультет ВГИКа, а в 1962-м судьба свела его с миром кино. Он долгое время работал директором фильмов на «Мосфильме», с 1993-го стал продюсером, с 1995-го — гендиректором «Киностудии «Луч».

За свою трудовую деятельность он успел поработать с Леонидом Гайдаем, Георгием Данелией и Эльдаром Рязановым. В 1996-м Гаро сыграл жениха продавщицы книг Ксении Засыпкиной в картине Рязанова «Привет, дуралеи!» (0+). Также Гаро был продюсером трех картин Эльдара Александровича — «Привет, дуралеи!», «Старые клячи» (2000, 12+) и «Тихие омуты» (2000, 12+).

Ранее сообщалось о смерти одной из пострадавших во время теракта в «Крокусе».

Никита Егоров