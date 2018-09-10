Челнинского журналиста Егора Орлова нашли мертвым

Под Елабугой нашли мертвым челнинского журналиста Егора Орлова.

Как сообщает Chelny-biz.ru со ссылкой на представителя добровольного поискового отряда «Надежда», утром 7 сентября Орлов уехал на работу и не вернулся домой, после чего его родственники обратились в полицию. Сначала сотрудники уголовного розыска обнаружили в Елабужском районе автомобиль Орлова Kia Rio, а позднее и тело. Обстоятельства смерти пока неизвестны и выясняются.

Орлов несколько лет был корреспондентом и ведущим телеканала «РЕН ТВ — Набережные Челны», в последнее время работал в челнинском ИТ-парке.

Ранее в Нижнем Новгороде задержали подозреваемого в убийстве местного журналиста.