УЕФА создаст еще один клубный еврокубковый турнир

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил информацию о создании еще одного еврокубкового турнира в клубном футболе.

По сообщениям итальянских СМИ со ссылкой на вице-президента УЕФА Андреа Аньелли, старт нового турнира намечен на сезон-2021/22 годов. При этом ни формат турнира, ни кто в нем будет участвовать, еще не определено.

«Ждали разрешения от УЕФА, теперь получен зеленый свет на создание третьего турнира, благодаря которому примут участие 96 клубов начиная с сезона-2021/22», — цитирует Аньелли Football-Italia.



Напомним, что сейчас в клубном футболе существуют два еврокубковых турнира — Лига чемпионов и Лига Европы.