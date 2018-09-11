Золотов признал наличие в Росгвардии «коррупционных недостатков»

Директор Росгвардии в видеообращении к политику Алексею Навальному признал наличие в Росгвардии «коррупционных недостатков».

Так он ответил на расследование Фонда борьбы с коррупцией о том, что с 2018 года Росгвардия по распоряжению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева начала закупать продукты у мясокомбината «Дружба народов», чьи владельцы близки к нему, а стоимость закупок выросла в несколько раз.

По словам Золотова, органы контрразведки, военной прокуратуры, Счетной палаты, службы собственной безопасности активно работают вместе с Росгвардией над выявлением коррупции в ведомстве.

«Они (коррупционные нарушения, — прим. ред.) у нас действительно есть, они существуют. Поэтому мы боремся с этим, выявляем этих людей и, в зависимости от содеянного, либо увольняем их, либо отдаем под суд — вот так у нас обстоят дела», — сказал он.

В пример глава Росгвардии привел утверждение ФБК о том, что закупочные цены на сок после смены поставщика выросли с 40 до 87 рублей.



«Та ценовая составляющая, о которой вы говорили, допустим, 40 рублей за сок, говорит только лишь о том, что это были недобросовестные поставщики и коррупционеры, которые вошли с ними в сговор, потому что за 40 рублей сока быть не может, там может быть лишь вода или суррогат», — отметил Золотов.

Ранее глава Росгвардии вызвал Навального на дуэль, пообещав сделать из него «хорошую, сочную отбивную».