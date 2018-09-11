Следком РТ возбудил уголовное дело об убийстве челнинского журналиста Егора Орлова
Следственный комитет РФ по РТ возбудил уголовное дело по статье «Убийство» из-за смерти челнинского журналиста Егора Орлова. Об этом сообщили «Реальному времени» в ведомстве.
Тело журналиста было обнаружено в реке Атарка Елабужского района. По предварительной версии, накануне исчезновения мужчина
встретился с другом, после встречи с которым перестал выходить на связь.
Со слов приятеля, они употребляли наркотические средства. Спустя
некоторое время мужчина сел в свою машину «Kia Rio» и уехал в
неизвестном направлении.
Машину журналиста обнаружили 8 сентября около леса. При этом двери были открыты, ключи находились в замке зажигания, вещи и документы в автомобиле.
На данный момент следователем назначена судебно-медицинская экспертиза. В
ближайшее время также будут назначены судебно-биологическая, судебно-
генетическая и судебно-дактилоскопическая экспертизы.
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