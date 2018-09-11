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Происшествия

В почте «Яндекса» произошел сбой — проблемы с доступом возникли у пользователей по всей России

11:17, 11.09.2018 26
В почте «Яндекса» произошел сбой — проблемы с доступом возникли у пользователей по всей России
Фото: скриншот

В работе почты «Яндекса» произошел масштабный сбой. Пользователи из Татарстана, СФО, ЦФО, Северного Кавказа и других регионов России начали сообщать о проблемах со входом на сайт с 10 утра.

При попытке войти в почту страница выдает ошибку, авторизацию провести невозможно. На сайте downdetector.ru на 11.22 уже зафиксировали 2,3 тыс. отчетов об ошибке.

Отмечается, что остальные сервисы компании работают исправно.

Прошлый сбой в работе почты «Яндекса» был зафиксирован в июне этого года.

Происшествия
комментарии 26

комментарии

  • Анонимно 11:39
    И долго еще Яндекс будет измываться над людьми??? Позиционируют как МОНОЛИТ,а сами не могут навести порядок. В майле сбоев нет,значит надо уходить от ЯШИ.БАРДАК!!!
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  • Анонимно 11:42
    БЕСИТ
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  • Анонимно 11:50
    И как работать???? Уже больше часа не работает почта
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  • Анонимно 11:52
    Я все понимаю...бывает всякое....только почините все пожалуйста поскорее...иначе возникнут огромные проблемы(((
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  • Анонимно 11:54
    Когда почту то дадут?
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  • Анонимно 11:58
    Вся работа на этом яндексе, не только у меня. Значит, встанет работа, рухнет экономика, так держать!
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  • Анонимно 11:59
    БЕСИТ!!!!!!!!!!
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  • Анонимно 12:00
    Ругаться и злиться смысла нет, - не конструктивно. Ребята, вы хотя бы что-то людям сообщите, не прячьтесь. И делайте, пожалуйста, всё что нужно, чтобы заработало поскорее.
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  • Анонимно 12:01
    работа встала....
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  • Анонимно 12:03
    Я тоже не могу зайти... Караул!!!
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  • Анонимно 12:04
    в СПб тоже проблемы
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  • Анонимно 12:04
    12:00 Почта так и не работает
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  • Анонимно 12:07
    не могу работать, почта не работает, бардак!!!!!!!!!!!!!!!
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  • Анонимно 12:07
    передоверились электронным гаджетам... получаем что заслужили
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  • Анонимно 12:07
    Походу какие-то хакерские атаки, думал только у меня не работает но нет,,, Надеюсь на скорейшее уничтожения ботов в почте Яндекс
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  • Анонимно 12:08
    Когда сделают?
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  • Анонимно 12:08
    а проблемы уже начинают возникать... работа стоит
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  • Анонимно 12:10
    заводите ящик в Gmail...
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  • Анонимно 12:11
    Клиенты уходят(
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  • Анонимно 12:16
    Офигеть((( Служебная почта, висит 6 писем, которые я просто не могу прочесть(((
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  • Анонимно 12:17
    НУ ЧТО ТАКОЕ???КАК ДОЛГО ЕЩЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ПОЧТА?????????
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  • Анонимно 12:18
    Работа встала....
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