В почте «Яндекса» произошел сбой — проблемы с доступом возникли у пользователей по всей России

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В работе почты «Яндекса» произошел масштабный сбой. Пользователи из Татарстана, СФО, ЦФО, Северного Кавказа и других регионов России начали сообщать о проблемах со входом на сайт с 10 утра.

При попытке войти в почту страница выдает ошибку, авторизацию провести невозможно. На сайте downdetector.ru на 11.22 уже зафиксировали 2,3 тыс. отчетов об ошибке.

Отмечается, что остальные сервисы компании работают исправно.

Прошлый сбой в работе почты «Яндекса» был зафиксирован в июне этого года.