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Технологии

«Яндекс.Почта» восстановила работу после сбоя

14:38, 11.09.2018
«Яндекс.Почта» восстановила работу после сбоя
Фото: mail.yandex.ru

Неполадки в работе «Яндекс.Почты» устранены, сейчас сервис работает в обычном режиме.

«У ряда пользователей возникали трудности с доступом в почту, но легкая версия сервиса работала штатно. Сейчас почта работает в обычном режиме», — приводит слова представителя «Яндекса» ТАСС.

Сбой в работе «Яндекс. Почты» произошел сегодня около 10 утра. О проблемах сообщили пользователи из Татарстана, СФО, ЦФО, Северного Кавказа и других частей России.

Технологии
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