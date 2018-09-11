«Яндекс.Почта» восстановила работу после сбоя

Неполадки в работе «Яндекс.Почты» устранены, сейчас сервис работает в обычном режиме.



«У ряда пользователей возникали трудности с доступом в почту, но легкая версия сервиса работала штатно. Сейчас почта работает в обычном режиме», — приводит слова представителя «Яндекса» ТАСС.

Сбой в работе «Яндекс. Почты» произошел сегодня около 10 утра. О проблемах сообщили пользователи из Татарстана, СФО, ЦФО, Северного Кавказа и других частей России.