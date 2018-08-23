Росгвардия начала втридорога закупать продукты у связанного с властью поставщика — ФБК

C 2018 года Росгвардия по распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева начала закупать продукты у мясокомбината «Дружба народов», а стоимость закупок выросла в несколько раз. Об этом говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

В исследовании приводятся данные госзакупок, из которых следует, что в 2017 году Росгвардия покупала белокочанную капусту по 14,96 рубля за килограмм, а в 2018 года — по 46,78 рубля. Также выросла и стоимость лука — с 16 рублей за килограмм в 2017 году до 37 рублей в 2018 году.

По информации ФБК, аналогичная ситуация наблюдается по картофелю, моркови и сливочному маслу. При этом сумма этих контрактов составляет 2 миллиарда 400 миллионов рублей.

Владельцем «Дружбы народов» через две фирмы является Борис Кантемиров, который занимал должность начальника Центрального архива внутренних войск МВД России (сейчас — Росгвардия). Навальный утверждает, что Кантемиров работал гендиректором в структурах петербургского бизнесмена Бориса Ванинского, который якобы близок к Медведеву.